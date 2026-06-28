Φωτιά στην Καλλιθέα: Στο νοσοκομείο ζευγάρι λόγω των αναθυμιάσεων

Μαίνεται η φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Αριστείδου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ζευγάρι που κατοικούσε στο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω των αναθυμιάσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν κι άλλα άτομα εντός του κτιρίου.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει τη γύρω περιοχή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Άγνωστη παραμένει -για την ώρα- η αιτία της φωτιάς, ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική φαίνεται πως ξέσπασε στον α' όροφο.

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