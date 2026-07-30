ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά στην Άνδρο - Μήνυμα του 112

Το 112 ενημέρωσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Μπατσί

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 απεστάλη στους πολίτες καλώντας τους να εκκενώσουν τις κατοικίες του.

Φωτιά στην Άνδρο

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μπατσί.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Ελλάδα / Κίνδυνος φωτιάς: «Red Code» σε Αττική, Κρήτη και άλλες 13 περιοχές της χώρας

«Η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα περιορισμού του κινδύνου», αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
THE LIFO TEAM
 
 