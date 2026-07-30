Φωτιά στην Άνδρο - Μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Παλαιόπολη Άνδρου.
Παράλληλα, μήνυμα του 112 απεστάλη στους πολίτες καλώντας τους να εκκενώσουν τις κατοικίες του.
Φωτιά στην Άνδρο
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.
Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μπατσί.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς #Μπάτσι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice