Φωτιά στην Άνδρο - Μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 απεστάλη στους πολίτες καλώντας τους να εκκενώσουν τις κατοικίες του.

Φωτιά στην Άνδρο

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μπατσί.

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