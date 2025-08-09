Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Είναι η δεύτερη στην ίδια περιοχή, λέει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Είναι η δεύτερη μεγάλη φωτιά στην ίδια περιοχή της Ανατολικής Αττικής, δήλωσε το πρωί ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος, κάνοντας λόγο και για δύο νέες εστίες μέσα στη νύχτα στην Ανάβυσσο.

Στη μία περίπτωση μάλιστα, στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου, εντοπίστηκε και γκαζάκι, το οποίο πιθανώς να αποτέλεσε μέλος μηχανισμού εμπρησμού, όπως ανέφερε ο ίδιος.

Οι άλλες δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν τη νύχτα, στη Λ. Καραμανλή στην Ανάβυσσο και στον Άγιο Νικόλαο στην Ανάβυσσο, τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο, δήλωσε ο κ. Πετρόπουλος στον Σκάι.

Η κατάσταση στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ανατολική Αττική είναι γενικά καλύτερη, καθώς έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. «Δεν είναι αυτό το μέτωπο που ήταν χθες το βράδυ, έχει περιοριστεί», ανέφερε και συνέχισε τονίζοντας πως «ταυτόχρονα, ενισχύονται οι άνεμοι και γίνεται αγώνας δρόμου ώστε οι μικροεστίες να περιοριστούν και να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις πριν ενισχυθούν περισσότερο».



