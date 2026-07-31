Φωτιά στην Αιγιάλεια: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στις Νεραντζιές

Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν οι δυνάμεις στο Φίχτι Αργολίδας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, Νίκος Καραΐσκος, τόνισε ότι «η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα σε δύσβατο σημείο, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης».

Όπως πρόσθεσε, «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, έχοντας να αντιμετωπίσουν και τις αναζωπυρώσεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα».

Η εικόνα για τις φωτιές σε Φλόκα και Φίχτι

Σε ύφεση βρίσκεται το μέτωπο στην περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην περιοχή Φίχτι, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, και επεκτάθηκε, προς το Κουτσοπόδι και τη Μπόρσα, «βρίσκεται υπό έλεγχο», σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Βασίλη Σιδέρη.

Ο ίδιος δήλωσε, τέλος, ότι «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται όλο το βράδυ σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις αναζωπυρώσεων, όπως επίσης και τα υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ