Φωτιά στην Αχαΐα: Συνελήφθη 51χρονος

Στη σύλληψη ενός 51χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στην Άμπελο και την Ποροβίτσα, κοντά στην Αιγείρα Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/04), προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις, με 72 πυροσβέστες, 18 οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Το μέτωπο εντοπίστηκε μεταξύ Άμπελου και Ποροβίτσας και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αμπέλου, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Ακράτα.

Στο μήνυμα αναφερόταν: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα απομακρυνθείτε προς Ακράτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».