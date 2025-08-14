Φωτιά στην Αχαΐα: Προπηλάκισαν τους συλληφθέντες για εμπρησμό - Τι υποστηρίζουν στις Αρχές

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (14/8) οι τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αχαΐα.

Στις 5 το απόγευμα την πόρτα των δικαστηρίων της Πάρτας πέρασαν οι δύο πρώτοι από τους συλληφθέντες.

Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, οι δύο πρώτοι, ηλικίας 27 και 19 ετών, που κατηγορούνται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στα Συχαινά, αποχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τα δικαστήρια αποδοκιμαζόμενοι έντονα και προπηλακιζόμενοι από τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο.

Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Σχεδόν δύο ώρες μετά την άφιξη των δύο πρώτων εκ των κατηγορουμένων, στα δικαστήρια οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα και ο τρίτος, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της εισαγγελικής αρχής για να του ασκηθεί δίωξη.

Αμέσως μετά παραπέμφθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για το Σάββατο. Αμέσως μετά αποχώρησε από τα δικαστήρια συνοδευόμενος από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Γηροκομείου, ισχυριζόμενος ότι, αντιθέτως, βρέθηκε εκεί για να βοηθήσει το έργο της πυρόσβεσης.

Όπως ανέφεραν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον 25χρονο, ο ίδιος υποστηρίζει ότι πετάχτηκε μία κάφτρα, επιχείρησε να την σβήσει, δεν τα κατάφερε και έκανε πιο πέρα, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ύποπτος.

«Πρόκειται για ένα παιδί που από μικρό έχει μάθει να αγαπάει και να σέβεται τη φύση» σημείωσαν, για να προσθέσουν ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς, αφού το σπίτι του βρίσκεται στα Συχαινά και η φωτιά έφτασε πολύ κοντά σε αυτό.

Στα δικαστήρια βρέθηκε, ακόμα, άτομο το οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν μαζί του και παρέα έσβηναν τη φωτιά.

Φωτιά στην Αχαΐα: Τι υποστηρίζουν στις Αρχές οι τρεις συλληφθέντες

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρονος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα, αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο κρατούσε, όπως προέκυψε, κατά την προσέγγισή του στο σημείο της φωτιάς.

Ο τρίτος από τους κατηγρούμενους, ένας 25χρονος, συνελήφθη χθες, Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, όταν ήταν εντός οικοπεδικής έκτασης. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.