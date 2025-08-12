Φωτιά στην Αχαΐα: Νέο 112 για εκκένωση 6 περιοχών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στην Αχαΐα, όταν φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου.

Οι φλόγες, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους, προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στάλθηκε λίγο πριν τις 2μμ στους κατοίκους των Μοιραιίκων, Παλαιάς Περιστέρας, Χαϊκαλίου, Αγίου Στεφάνου και Θεριανού, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στάλθηκε νέο μήνυμα και πάλι για εκκένωση. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα».

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες για την ασφάλειά τους.