Φωτιά στην Αχαΐα: Μήνυμα 112 για εκκένωση και στη Βούντενη - «Απομακρυνθείτε προς Πάτρα»

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Βούντενη του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, εξαιτίας της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Συχαινών.

Εικόνα από τη φωτιά, ξημερώματα Τετάρτης:

Φωτιά στην Αχαΐα: Καλύτερη η εικόνα στα δυτικά της περιφέρειας

Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στη δυτική Αχαΐα, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο tempo24.news.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στα μέτωπα της Αχαΐας ρίψεις ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα ( 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα).