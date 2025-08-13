Φωτιά στην Αχαΐα: Κάηκαν 550 οχήματα που είχε κατασχέσει η ΑΑΔΕ

Από τη φωτιά που έπληξε την Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου Πατρών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 550 αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, αριθμός που αντιστοιχεί στη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων που ήταν σταθμευμένα στον υπαίθριο χώρο. Περισσότερα από τα μισά εξ αυτών είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και δεν μπορούσαν να διατεθούν σε δημοπρασία ως κανονικά οχήματα. Ο υπαίθριος χώρος είχε καθαριστεί από τη βλάστηση τον Ιούνιο, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή ώστε, μόλις η θερμοκρασία στην περιοχή υποχωρήσει σε ασφαλή επίπεδα - καθώς αυτή παραμένει υψηλή λόγω της θερμότητας που εκπέμπουν οι λαμαρίνες -, να πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ