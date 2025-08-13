Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνονται το Καραμανδάνειο νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο

Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα.

Το νοσοκομείο εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους και δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον "Καραμανδάνειο" Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο υπουργός.

Επίσης, εκκενώνεται το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο στην Πάτρα.