Φωτιά στην Αχαΐα: Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην περιοχή - Τα τρία μέτωπα

Η φωτιά στην Αχαΐα εξελίσσεται ταχύτατα και το ένα από τα ενεργά μέτωπα, πέρασε από τη Βιομηχανική Περιοχή με κατεύθυνση προς την Πάτρα.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι στην Αχαΐα πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών που προσπαθούν να προστατεύσουν περιουσίες και να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα.

Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρουν ότι μέχρι τώρα έχουν ξεσπάσει συνολικά τρεις πυρκαγιές.

Η πρώτη και κύρια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και για την κατάσβεση της επιχειρούν συνολικά 20 εναέρια μέσα που εναλλάσσονται, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό τους.

Η φωτιά κινείται προς Κάτω Αλισσό.

Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Γλαύκος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ελεγχθεί.

Η τρίτη είναι στην περιοχή Πλατάνι και είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της επιχειρούν και δύο αεροσκάφη «καναντέρ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ