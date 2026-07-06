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Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής ενώ ομάδα με drone του Πυροσβεστικού Σώματος βοηθάει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς.

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. ΑΠΕ ΜΠΕ
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. 

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής ενώ ομάδα με drone του Πυροσβεστικού Σώματος βοηθάει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 κι εξελίχθηκε ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική έκταση. Παράλληλα, στην περιοχή της πυρκαγιάς μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο στις 17:18 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζηνίας και το δεύτερο στις 17:47 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς 'Ανω Φανάρι Τροιζήνας.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής ενώ ομάδα με drone του Πυροσβεστικού Σώματος βοηθάει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς.
THE LIFO TEAM
 
 