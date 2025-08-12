Φωτιά στη Ζάκυνθο: Καίγονται σπίτια στον Αγαλά - Κατευθύνεται και προς το χωριό Κερί

Μάχη με τη φωτιά δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή του Αγαλά.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στο Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγαλά και έχει μπει στις αυλές των πρώτων σπιτιών.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στο χωριό.

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και τρία (3) ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια (1) ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα (4) οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς (3) ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.