Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις - Κατηγορούνται για εμπρησμό

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές για τη φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6), σε δασική έκταση μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Δίωξη για εμπρησμό στους συλληφθέντες

Εις βάρος των τριών συλληφθέντων απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρησμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στηθαίου.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός - τοπογράφος του έργου.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες μέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Για την υπόθεση επιβλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ