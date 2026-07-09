Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 70χρονος για εμπρησμό από αμέλεια

Στη σύλληψη 70χρονου προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη στο Καλοχώρι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε, όταν 70χρονος, έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες.

Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η πυρκαγιά

Υπενθυμίζεται ότι σε ύφεση είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 3 το απόγευμα σε αύλειο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Για τη φωτιά εστάλη στις 16:13 μήνυμα από το 112 το οποίο εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο με κλειστά παράθυρα.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.