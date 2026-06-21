Φωτιά στη Σύρο: Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή κυρίως για διαβροχή, δεδομένων των ισχυρών ανέμων που επικρατούν και οι ριπές τους φθάνουν τα 7 μποφόρ.

Επιπλέον το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σύρου βρίσκεται στην περιοχή της φωτιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη νήσο Σύρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Σημειώνεται ότι νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκώνια, προκειμένου να απομακρυνθούν προληπτικά από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Ερμούπολη.