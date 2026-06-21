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Φωτιά στη Σύρο: Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο

Είχε σταλθεί μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Τρία Λαγκώνια προς Ερμούπολη

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΣΥΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή κυρίως για διαβροχή, δεδομένων των ισχυρών ανέμων που επικρατούν και οι ριπές τους φθάνουν τα 7 μποφόρ.

Επιπλέον το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σύρου βρίσκεται στην περιοχή της φωτιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκώνια, προκειμένου να απομακρυνθούν προληπτικά από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Ερμούπολη.

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Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν παράλληλα, εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
THE LIFO TEAM
 
 