Φωτιά στη Σύρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Τρία Λαγκώνια

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου, με τις αρχές να προχωρούν στην αποστολή μηνύματος μέσω του 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή Τρία Λαγκώνια προς την Ερμούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, ενώ για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκώνια, καλώντας τους να απομακρυνθούν προληπτικά προς την Ερμούπολη και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα ανέφερε: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγκώνια Σύρου απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάσχεση της φωτιάς πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

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