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Ελλάδα

Φωτιά στη Ρόδο - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Η φωτιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη

The LiFO team
The LiFO team
ΡΟΔΟΣ ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε στη Ρόδο, περίπου στις 14:10 στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και Άγιος Ισίδωρος.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Για τον λόγο αυτό έχει σημάνει συναγερμός, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

Έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων στη Ρόδο

Σύμφωνα με δηλώσεις στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου/ Χρήστου Ευστρατίου και του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ρόδου, Μιχάλη Θωμάτου, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο, τα οποία απογειώνονται για να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Παράλληλα, στο μέτωπο έχουν κινητοποιηθεί εθελοντικές οργανώσεις και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.

Ελλάδα

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