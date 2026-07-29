Φωτιά στη Λέσβο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης -με επίγεια και εναέρια μέσα- της φωτιάς στη Λέσβο, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Πλωμαρίου.
Αρχικά, η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε με 24 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα, ωστόσο λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Πλέον, σύμφωνα πάντα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, βρίσκονται στο σημείο 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Πλωμάρι, #Λέσβος και επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 13 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026
Φωτιά στη Λέσβο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση
Το 112, μόλις εκδηλώθηκε η φωτιά στη Λέσβο, ήχησε προειδοποιητικά, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
Ωστόσο, κατά τις 17:00 το απόγευμα ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής του Πλωμαρίου να κινηθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Πλωμαρίου με κατεύθυνση #Άγιο_Ισίδωρο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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