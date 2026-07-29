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Φωτιά στη Λέσβο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Τα νεότερα από το πύρινο μέτωπο στη Λέσβο

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΛΕΣΒΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙ 112 Facebook Twitter
Η φωτιά στη Λέσβο / Φωτ.: Eurokinissi
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης -με επίγεια και εναέρια μέσα- της φωτιάς στη Λέσβο, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Πλωμαρίου.

Αρχικά, η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε με 24 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα, ωστόσο λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πλέον, σύμφωνα πάντα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, βρίσκονται στο σημείο 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Φωτιά στη Λέσβο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Το 112, μόλις εκδηλώθηκε η φωτιά στη Λέσβο, ήχησε προειδοποιητικά, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Ωστόσο, κατά τις 17:00 το απόγευμα ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής του Πλωμαρίου να κινηθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο.

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