Φωτιά στη Χίο: «Φέτος κάηκε περίπου το 11% της συνολικής έκτασης του νησιού»

Περίπου το 11% της συνολικής έκτασης του νησιού έχει καταστραφεί στη Χίο φέτος από τη φωτιά, όπως αναφέρει ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος.

Η δασική πυρκαγιά στη Χίο συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά της περιμέτρου της. Μέχρι το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, τα καμένα στρέμματα ανέρχονται σε 42.466, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στην επόμενη φάση της χαρτογράφησης από την Υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η φωτιά του Ιουνίου 2025 που έπληξε την κεντρική και νότια Χίο κατέκαψε 47.897 στρέμματα. «Συνεπώς, μέσα σε ένα μόλις καλοκαίρι, η Χίος μετρά περισσότερα από τουλάχιστον 90.000 στρέμματα καμένης γης» εξηγεί ο Θεόδωρος Γιάνναρος.

Τα σημειώνω αυτά διότι συχνά ξεχνάμε όλοι μας (βάζω και τον εαυτό μου μέσα) ότι οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι πρόβλημα μόνο όταν συμβαίνουν στην Αττική ή την Πάτρα».

Φωτιά στη Χίο: Βελτιωμένη η εικόνα σήμερα

Να σημειωθεί πως βελτιωμένη εμφανίζεται- σήμερα- η εικόνα στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει για τρίτη μέρα τη βορειοδυτική Χίο. Η υποχώρηση των ανέμων και η ενίσχυση της πυροσβεστικής δυνατότητας με δυο αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα δίνουν ανάσα στις μεγάλες επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Χίου, ενισχυμένες από πυροσβεστικές ομάδες από την Μυτιλήνη και την Αθήνα, οι οποίες και παραμένουν στο νησί, εθελοντές, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού δίνουν από το έδαφος σκληρή μάχη να ελέγξουν την πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα και με σκοπό να ηλεκτροδοτήσουν όσο συντομότερα γίνεται τους οικισμούς και το κεφαλοχώρι της Βολισσού, στη Χίο σήμερα επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες ίσως και πάνω από μια εβδομάδα.