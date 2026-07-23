Φωτιά στη Χαλκιδική – Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχείρησαν στη Γαλάτιστα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) σε αγροτική έκταση στη Γαλάτιστα του δήμου Πολυγύρου, στη Χαλκιδική.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά οριοθετήθηκε, χωρίς να απειλήσει κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 33 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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