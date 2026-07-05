Ελλάδα

Φωτιά στη Χαλκίδα κοντά σε σπίτια

Στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή το μεσημέρι της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκίδα.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε στη Δροσιά Ευβοίας.

Απειλούνται κατοικίες στη Χαλκίδα

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η φωτιά απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Για την επιχειρήση κατάσβεσης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων από την 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ελλάδα

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