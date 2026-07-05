Φωτιά στη Χαλκίδα κοντά σε σπίτια

Φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή το μεσημέρι της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκίδα.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε στη Δροσιά Ευβοίας.

Απειλούνται κατοικίες στη Χαλκίδα

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η φωτιά απειλεί κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην



Δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Για την επιχειρήση κατάσβεσης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων από την 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.