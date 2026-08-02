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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σύγκρουση δυο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην Ψάθα συγκρούστηκαν στον αέρα

The LiFO team
The LiFO team
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΦΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπάρχει πτώση δυο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που καίει τη Δυτική Αττική.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην Ψάθα συγκρούστηκαν στον αέρα.

Το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια περισυλλογής τους. Συγκεκριμένα ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου ήταν εκείνος που επικοινώνησε και ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί.

Για την ώρα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για το συμβάν 

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ

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