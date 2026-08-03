Φωτιά στη Δυτική Αττική: Νέο 112 για απομάκρυνση προς Μέγαρα

Νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής εν μέσω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται.

Στο συγκεκριμένο ζητείται απ' όσους βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων - Παπά Περιβόλι να απομακρυνθούν προς Μέγαρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #ΒΙΠΕ_Μεγάρων - #Παπά_Περιβόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026

Λίγη ώρα νωρίτερα, ένα άλλο μήνυμα του 112 καλούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Κανδήλι, 'Ανω Βλυχάδα, 'Αγιος Κωνσταντίνος, ΒΙΠΕ Μεγάρων - Παπά Περιβόλι να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κανδήλι, #Άνω_Βλυχάδα και #Άγιος_Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Νέα_Πέραμο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχείς αναζωπυρώσεις

Το πιο κρίσιμο μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται στη νοτιοανατολική πλευρά, το μοναδικό που παραμένει ενιαίο, με κατεύθυνση προς το Κανδήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ERTNews.

Η προσωρινή εξασθένηση των ανέμων επέτρεψε την εντατικοποίηση των εναέριων ρίψεων νερού, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν συνεχή μάχη στις αντιπυρικές ζώνες, με στόχο την ανάσχεση της φωτιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι εξακολουθούν να αναζωπυρώνουν τις φλόγες, καίγοντας ό,τι έχει απομείνει στην περιοχή, όπως ξερά χόρτα και απορρίμματα. Παράλληλα, από το μέτωπο ακούγονται διαρκώς εκρήξεις, σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ του ΕΡΤNews.