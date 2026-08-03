ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Ελλάδα

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Νέο 112 για απομάκρυνση προς Μέγαρα

Οι κάτοικοι της περιοχής λαμβάνουν διαδοχικά μηνύματα του 112

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής εν μέσω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται.

Στο συγκεκριμένο ζητείται απ' όσους βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων - Παπά Περιβόλι να απομακρυνθούν προς Μέγαρα.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ένα άλλο μήνυμα του 112 καλούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Κανδήλι, 'Ανω Βλυχάδα, 'Αγιος Κωνσταντίνος, ΒΙΠΕ Μεγάρων - Παπά Περιβόλι να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο.

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχείς αναζωπυρώσεις

Το πιο κρίσιμο μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται στη νοτιοανατολική πλευρά, το μοναδικό που παραμένει ενιαίο, με κατεύθυνση προς το Κανδήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ERTNews.

Η προσωρινή εξασθένηση των ανέμων επέτρεψε την εντατικοποίηση των εναέριων ρίψεων νερού, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν συνεχή μάχη στις αντιπυρικές ζώνες, με στόχο την ανάσχεση της φωτιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι εξακολουθούν να αναζωπυρώνουν τις φλόγες, καίγοντας ό,τι έχει απομείνει στην περιοχή, όπως ξερά χόρτα και απορρίμματα. Παράλληλα, από το μέτωπο ακούγονται διαρκώς εκρήξεις, σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ του ΕΡΤNews.

Ελλάδα

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δυτική Αττική: Λεηλάτησαν αυτοκίνητα πυροσβεστών ενώ έσβηναν τη φωτιά – Αφαίρεσαν ακόμη και τροχούς

Ελλάδα / Δυτική Αττική: Λεηλάτησαν αυτοκίνητα πυροσβεστών ενώ έσβηναν τη φωτιά – Αφαίρεσαν ακόμη και τροχούς

Οι καταγγελίες αναφέρουν πως επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση αποστολών σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών, διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν παραβιαστεί
THE LIFO TEAM
 
 