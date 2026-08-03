Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Εάν δεν σταματήσει ο αέρας, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα»

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και ιδιώτες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, την ώρα που ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σε δηλώσεις του για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ο αντιδήμαρχος Νέας Περάμου ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν και μηχανήματα της Περιφέρειας, ενώ ευχαρίστησε τους ιδιώτες που συνδράμουν στις προσπάθειες.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι του Κανδηλίου, της Αγίας Σκέπης και της περιοχής Μπόσικα να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο.

«Είναι δύσκολα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν και μηχανήματα της περιφέρειας. Έχουν έρθει πάρα πολλοί ιδιώτες και τους ευχαριστούμε. Προσπαθούν να απομονώσουν τις φωτιές προς την Αγία Σκέπη και τους οικισμούς. Θέλουμε κι άλλα εναέρια μέσα. Έχουμε δεξαμενές, έχουμε τα πάντα και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ζώνες για να μην περάσει η φωτιά απέναντι», είπε.

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Είναι δύσκολα λόγω του ανέμου»

Όπως σημείωσε, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

«Είναι δύσκολα λόγω του ανέμου. Αν έρθουν εναέρια μέσα, πιστεύω ότι θα το προλάβουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις ζημιές σε σπίτια, απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σαφή εικόνα για τον αριθμό των σπιτιών που έχουν καεί.

«Δεν γνωρίζω κάτι αυτή τη στιγμή γι΄ αυτό. Το μοναστήρι στην Αγία Σκέπη είναι εντάξει», είπε, προσθέτοντας ότι νωρίτερα είχε εκκενωθεί και ο οικισμός στην Ευαγγελίστρια.

Ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι: «Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή. Είχε καεί και παλαιότερα, έγινε αναδάσωση και τώρα κάηκε ξανά».

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν με ένταση, διατηρώντας σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του προς κατοικημένες περιοχές.

«Εάν δεν σταματήσει ο αέρας, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα» επανέλαβε.

Με πληροφορίες από Mega