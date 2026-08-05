Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ανησυχία για αναζωπυρώσεις και μικρές εστίες - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Χωρίς περιθώρια εφησυχασμού συνεχίζεται για έκτη διαδοχική ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που έπληξε πρώτα τη Βοιωτία και στη συνέχεια τη Δυτική Αττική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.

Στα καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου τη Δευτέρα οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Μέχρι και τις τελευταίες ώρες της Τρίτης, εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ με τη δύση του ηλίου ανησυχία προκάλεσαν τα λεγόμενα «καντηλάκια», μικρές εστίες που συνέχισαν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης.

Οι πυροσβεστικές αρχές επισημαίνουν ότι, παρότι τα σημεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες έχει ήδη περάσει η φωτιά, ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης.

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σε επιφυλακή όλο το βράδυ

Οι δασοκομάντος παρέμειναν αναπτυγμένοι μέσα στο βουνό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν σε όλα τα κρίσιμα σημεία της περιμέτρου.

Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, οι αρχές δεν εφησυχάζουν, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή ετοιμότητα μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως κάθε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Καμένα σπίτια και περιουσίες στην Ψάθα

Στην Ψάθα, εκεί όπου την προηγούμενη ημέρα οι φλόγες πέρασαν στο χωριό, έκαψαν σπίτια και προκάλεσαν μεγάλη οικολογική καταστροφή, επιχειρούσαν αδιάκοπα μέχρι και το τελευταίο φως της Τρίτης, τα εναέρια μέσα.

Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν εθελοντικά ενώ παρακολουθούσαν την προσπάθεια των πυροσβεστών και από τον αέρα αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις.

Τουλάχιστον ένα σπίτι έχει καεί παρά τις συνεχόμενες ρίψεις των εναέριων μέσων προκειμένου να το σώσουν από τη μανία της φωτιάς. Άλλα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές.

Αν παραμείνει η άπνοια που επικρατούσε το βράδυ της Τρίτης, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομάντος να πλησιάσουν και να σβήσουν τα «καντηλάκια» ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Λούμπα

Στη Λούμπα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων, από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τρίτης, όταν και άρχισε να φυσάει υπήρξαν αναζωπυρώσεις και ένα «κυνήγι» από την πλευρά των επίγειων και εναέριων δυνάμεων για να τις σβήσουν καθώς εκτείνονταν σε μεγάλη έκταση πέρα από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδήλι πάνω στο όρος Πατέρας.

Το βράδυ της Τρίτης παρέμειναν οι επίγειες δυνάμεις καθώς υπήρχαν καπνοί, που σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιες εστίες τις οποίες οι πυροσβέστες ήθελαν να σβήσουν, φοβούμενοι ότι αν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγαλώσει αυτή η σπίθα, μπορεί να προκληθεί ένα νέο μέτωπο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ