Φωτιά στη Δυτική Αττική: Αναζωπυρώσεις σε Λούμπα - Βελτιωμένη η εικόνα στην Ψάθα

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες για τέταρτη ημέρα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στην περιοχή της Λούμπας, όπου σημειώνονται αναζωπυρώσεις ενώ νωρίτερα οι φλόγες απείλησαν σπίτια, χωρίς ωστόσο να τα κάψουν ή να προκαλέσουν ζημιές.

Την ίδια ώρα, το πύρινο μέτωπο στη Ψάθα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) στην περιοχή περιουσίες και καλλιέργειες τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα είχαν εκδοθεί μηνύματα 112 για εκκενώσεις της Ψάθας αλλά και των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρι, για να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, κ. Γιάννη Αρτοποιό, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο πλέον στη Ψάθα, ωστόσο λόγω του αναγλύφου της περιοχής η επιχείρηση της κατάσβεσης είναι αρκετά δύσκολη.

Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχ