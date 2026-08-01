Φωτιά στη Βοιωτία: Στο Νοσοκομείο δυο δασοπυροσβέστες

Στο νοσοκομείο Θήβας μεταφέρθηκαν δυο εθελοντές δασσοπυροσβέστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Mega ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο ένας πυροσβέστης, ηλικίας 50 ετών, υπέστη έμφραγμα, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ πρόσθεσε ότι αρκετοί πολίτες με προβλήματα υγείας προσέρχονται στο νοσοκομείο Θήβας αλλά και Άργους για να τους παραστούν οι πρώτες βοήθειες.

Με πληροφορίες από το Mega