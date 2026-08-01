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Ελλάδα

Φωτιά στη Βοιωτία: Στο Νοσοκομείο δυο δασοπυροσβέστες

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ πρόσθεσε ότι αρκετοί πολίτες με προβλήματα υγείας προσέρχονται στο νοσοκομείο Θήβας αλλά και Άργους

The LiFO team
The LiFO team
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑ ΑΡΓΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
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Στο νοσοκομείο Θήβας μεταφέρθηκαν δυο εθελοντές δασσοπυροσβέστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Mega ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο ένας πυροσβέστης, ηλικίας 50 ετών, υπέστη έμφραγμα, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ πρόσθεσε ότι αρκετοί πολίτες με προβλήματα υγείας προσέρχονται στο νοσοκομείο Θήβας αλλά και Άργους για να τους παραστούν οι πρώτες βοήθειες. 

Με πληροφορίες από το Mega

Ελλάδα

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