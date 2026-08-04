Φωτιά στη Βοιωτία: Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε έως την Αττική

Η επαφή δύο καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προκάλεσε βραχυκύκλωμα και τη δημιουργία σπινθήρων που έπεσαν σε ξερά χόρτα, φέρεται να είναι η αιτία της μεγάλης και καταστροφικής φωτιάς που έπληξε τη Βοιωτία και την Αττική.

Αυτό εκτιμούν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Οι φωτογραφίες που εξασφάλισε το ΕΡΤnews καταγράφουν τα ίχνη που άφησε η επαφή των αγωγών και περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου. Ειδικότερα, καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα που, σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος.

Φωτογραφία: ERTNews

Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται επίσης καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλλοίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Σύμφωνα με την αυτοψία και την τεχνική έκθεση της Πυροσβεστικής, τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, προκαλώντας το βραχυκύκλωμα.

Φωτογραφία: ERTNews

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες απεικονίζονται τα καλώδια που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία ως πειστήρια.

Φωτογραφία: ERTNews

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση.