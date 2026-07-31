Φωτιά στη Βοιωτία: Ολοκληρώθηκε η θαλάσσια απομάκρυνση 229 ανθρώπων  από τον Άγιο Βασίλειο

Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση 229 ανθρώπων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί εξακολουθεί να καίει στην περιοχή και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές μεταφέρθηκαν με σκάφη στη Λιβαδόστρα. Σύμφωνα με το Λιμενικό, 25 από τους διασωθέντες, κυρίως ηλικιωμένοι, παραμένουν προσωρινά σε περιπολικό σκάφος, επειδή δυσκολεύονται να αποβιβαστούν. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για να μεταφερθούν με ασφάλεια στη στεριά.

Στην απομάκρυνση συμμετείχαν πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και πλοιάριο της Πυροσβεστικής, ενώ στην περιοχή έφτασαν επίσης περιπολικό του Λιμενικού και ακόμη ένα πυροσβεστικό πλοίο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην παραλιακή ζώνη, καθώς οι φλόγες πλησίασαν τον οικισμό και έκλεισαν τις οδικές διαδρομές διαφυγής.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη στα μέτωπα της Βοιωτίας, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ