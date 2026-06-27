Φωτιά στη Βοιωτία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά της Βοιωτίας, στην περιοχή Άγιος Βασίλειος.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, επιχειρούν στο σημείο 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρία εναέρια μέσα, εκ των οποίων 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Επιχειρούν 70 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Ήχησε το 112

Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής.

«Μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.