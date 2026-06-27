ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά στη Βοιωτία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν έξι εναέρια μέσα

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά της Βοιωτίας, στην περιοχή Άγιος Βασίλειος.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, επιχειρούν στο σημείο 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρία εναέρια μέσα, εκ των οποίων 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ήχησε το 112 

Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής.

«Μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Ελλάδα

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