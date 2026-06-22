Φωτιά στη Βοιωτία: Έκλεισε η Ε.Ο από Κάστρο έως Θήβα - Επιχειρούν 14 εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 14 εναέρια μέσα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική #πυρκαγιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας και επιχειρούν 118 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 Α/Φ και 3 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από εθελοντές, μηχανήματα έργου και… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Την ίδια ώρα, λόγω της φωτιάς, έχει κλείσει η Εθνική Οδός από το Κάστρο έως τη Θήβα.

Μήνυμα του 112

Νωρίτερα, οι κάτοικοι στο Ακραίφνιο έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.