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Φωτιά στη Βοιωτία: Έκλεισε η Ε.Ο από Κάστρο έως Θήβα - Επιχειρούν 14 εναέρια μέσα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 14 εναέρια μέσα.

Την ίδια ώρα, λόγω της φωτιάς, έχει κλείσει η Εθνική Οδός από το Κάστρο έως τη Θήβα.

Μήνυμα του 112 

Νωρίτερα, οι κάτοικοι στο Ακραίφνιο έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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