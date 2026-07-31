Φωτιά στη Βοιωτία: Δύσκολη νύχτα για το Πόρτο Γερμενό - Απεγκλωβισμοί, εκκενώσεις και φλόγες κοντά σε σπίτια

Αντιμέτωπες με ανησυχητικές εστίες φωτιάς είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές που πλήττονται για ακόμη μία ημέρα, από δύσκολα πύρινα μέτωπα.

Η μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι φλόγες έχουν προκαλέσει καταστροφές, οδηγώντας τις δυνάμεις σε απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών από τη θάλασσα.

Τα σοβαρότερα μέτωπα πυρκαγιάς είναι στις περιοχές, Ξηρονομή, Καλαμάκι, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γερμένο.

Οι περιοχές μεταξύ Δομβραίνας και Αγίου Νικολάου παρουσιάζουν βελτιωμένη κατάσταση. Οι άνεμοι φαίνεται να έχουν υποχωρήσει, με τις φλόγες να κινούνται πλέον προς ήδη καμένες εκτάσεις γης.

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Προληπτική εκκένωση των οικισμών Αγ. Νικόλαος, Προσήλι και Πόρτο Γερμενό λόγω της φωτιάς

Έντονη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση του πύρινου μετώπου στη Βοιωτία, καθώς η φωτιά πλησιάζει κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας καταστροφές.

Οι τελευταίες εξελίξεις αναφέρουν ότι η φωτιά εντοπίζεται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκι, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γερμένο.

Τα πρώτα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ενεργό μέτωπο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν διαρκώς την ένταση της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν από οικισμό, αποτρέποντας την είσοδό της σε κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για την εκκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλυκών, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Οι κάτοικοι των περιοχών Προσήλι, Άγιος Νικόλαος καθώς γειτονικοί οικισμοί έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι δύσκολη καθώς οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση εστιών φωτιάς σε πολλαπλά μέτωπα.

Το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς απασχολεί τις αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και προς το Πόρτο Γερμένο, όπου οι επίγειες δυνάμεις αναμένεται να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυρές ριπές του ανέμου διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ερμιόνη: Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην Χινίτσα

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα, του Δήμου Ερμιονίδας, στην Αργολίδα.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αταλάντη

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00 σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λοκρών.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου στην Εύβοια

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19.45 και κοντά υπάρχουν κατοικίες. Για το λόγο αυτό στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Ιωάννινα: Καλύτερη η εικόνα στην μεγάλη φωτιά στην Άρτα

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην 'Αρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Η φωτιά, ξέσπασε σε χωματερή και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112, για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις από την 'Αρτα και την Αμφιλοχία. Στην περιοχή επιχειρούν, πέραν τον εναέριων μέσων, 97 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα και 15 άτομα πεζοπόρων τμημάτων. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες, συνδράμουν 5 υδροφόρες των Δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και 10 χωματουργικά μηχανήματα έργου, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη, χωρίς αγροτικούς δρόμους.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 19:30 σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα και από αέρος δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Η ενημέρωση από τον Βασίλη Βαθρακογιάννη:

«Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπισή 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια.

Στον Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρι Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, στο Ποικίλο όρος, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, Εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων.

Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων εξελίσσονται, στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος εθελοντές, και 57 οχήματα.

Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα.

Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Στην πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αναμένεται ακραίος για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια και πολύ υψηλός στην υπόλοιπη χώρα.

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τονίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες, για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Αντιμέτωπη με 73 φωτιές σε όλη τη χώρα η Πυροσβεστική: Οι δυσκολότερες σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στη Βοιωτία: Ολοκληρώθηκε η θαλάσσια απομάκρυνση 229 ανθρώπων από τον Άγιο Βασίλειο