Φωτιά στη Βοιωτία: Δήμαρχος στη Στερεά Ελλάδα ο ένας εκ των συλληφθέντων

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται αύριο, Τρίτη (4/8) οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, όπου συνεχίζει να καίει για τέταρτη ημέρα.

Η φωτιά έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές, ενώ δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει την εγκατάσταση του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιωτικό αιολικό πάρκο της Βοιωτίας προς το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Θήβας, ενώ ένας εξ αυτών είναι εν ενεργεία δήμαρχος δήμου της Στερεάς Ελλάδας.

Φωτιά στη Βοιωτία: Ποιες οι κατηγορίες

Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, μετά τη δικογραφία που σχημάτισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο εισαγγελέας διέταξε την κράτησή τους έως την απολογία τους, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθεί νέα κατηγορία μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα.

Μεταξύ άλλων, οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, πράξη που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, καθώς και για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και φθορά περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η έρευνα της ΔΑΕΕ αποδίδει τη φωτιά στη μη τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών κατά την κατασκευή, επιθεώρηση και συντήρηση του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη αποψίλωση της βλάστησης κάτω από το σημείο σύνδεσης των καλωδίων και γύρω από τον πυλώνα, όπως ορίζουν οι κανονισμοί πυρασφάλειας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναζητήθηκε και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, ο οποίος δεν εντοπίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινώνησε μέσω του συνηγόρου του με τις αρχές και δήλωσε ότι θα παρουσιαστεί προκειμένου να καταθέσει.

Φωτιά στη Βοιωτία: Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Όπως έχει ανακοινώσει επισήμως το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου 500 μέτρα από το αιολικό πάρκο και αποδίδεται σε αστοχία του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προκάλεσε ταλάντωση των καλωδίων και σπινθήρα που αποτέλεσε την εστία έναρξης της φωτιάς.

Οι ανεμογεννήτριες του πάρκου είχαν τεθεί σε λειτουργία μόλις τους τελευταίους μήνες, με τη σύνδεσή τους στο δίκτυο να ολοκληρώνεται τον Μάιο και την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας να ξεκινά στις αρχές Ιουνίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι στις 27 Ιουνίου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της σημερινής καταστροφής, η οποία επίσης αποδόθηκε σε πρόβλημα στα καλώδια του ίδιου δικτύου. Τότε η φωτιά είχε τεθεί άμεσα υπό έλεγχο, ωστόσο περίπου έναν μήνα αργότερα εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά σε γειτονικό σημείο της ίδιας εγκατάστασης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ