Φωτιά στη Βοιωτία: Βελτιωμένη η εικόνα στο Ακραίφνιο, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ε.Ο.

Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, έπειτα από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο, δεν υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες μεγάλης έντασης, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτα σημεία από τα οποία εξακολουθούν να αναδύονται καπνοί. Τα εναέρια μέσα παραμένουν στην περιοχή πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Η βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς επέτρεψε και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, η οποία είχε κλείσει προληπτικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λίγο πριν από τις 20:00 δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα μεταξύ Κάστρου και Θήβας, όπου νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί εκτροπές λόγω της εγγύτητας της φωτιάς με τον αυτοκινητόδρομο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη επί ώρες προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αποτρέψουν την προσέγγισή της προς κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη φωτιά υπέστη ζημιές τουλάχιστον μία κτηνοτροφική εγκατάσταση με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες ζώα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 118 πυροσβέστες με έξι πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής.