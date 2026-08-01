Φωτιά σε Βοιωτία και Αίγιο: 112 και αναζωπύρωση στη Λιβαδόστρα

Μαίνεται η φωτιά στη Βοιωτία, με τις αρμόδιες δημοτικές αρχές να κάνουν λόγο πως αναζωπυρώθηκε στην περιοχή της Λιβαδόστρας ενώ ήχησε το 112 για προληπτική εκκένωση.

Ο Χαράλαμπος Καραμπάρης, πρόεδρος κοινότητας Λεύκτρων Βοιωτίας, μίλησε στην ΕΡΤ για τη φωτιά στη Βοιωτία, προειδοποιώντας πως οι φλόγες είναι πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια.

«Έχει δοθεί εντολή να βγει 112 για τη Λιβαδόστρα και να εκκενώσουν οι κάτοικοι» δήλωσε στο ΕΡΤnews o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων, Ευάγγελος Ανδριανός λέγοντας ότι το μέτωπο της φωτιάς, μετά από μια νέα αναζωπύρωση κατεβαίνει από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλη προς τον Ελαιώνα».

Στο σχετικό του μήνυμα, το 112 καλεί τους κατοίκους του οικισμού «Λιβαδόστρα» να απομακρυνθούν προς Λεύκτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, για να διασφαλιστεί η ομαλή εκκένωσή τους.

Φωτιά στο Αίγιο: Μήνυμα του 112 για εκκενώσεις τεσσάρων περιοχών

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατάσβεσης της φωτιάς στο Αίγιο, με το 112 το πρωί του Σαββάτου να ζητά από κατοίκους τεσσάρων περιοχών να εκκενώσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Ειδικότερα, το 112 ήχησε για τους πολίτες των περιοχών Αρραβωνίτσα, Συνανιά, των Αγίων Θεοδώρων, και Λιδορίκι να απομακρυνθούν προς Άλσος και Νερατζιές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Φωτιά στη Βοιωτία: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες

Αναφερόμενος στην επιχείρηση κατάσβεσης, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης από αέρος.

«Γίνεται χαμός. Περιμένουμε τα εναέρια μέσα. Aκούγεται ένα ελικόπτερο Erickson που έρχεται. Περιμέναμε πολλή ώρα. Ελπίζω να προλάβουμε τις καταστάσεις. Είναι δύσκολες οι συνθήκες», τόνισε.

Για τις δραματικές στιγμές που ζουν οι κάτοικοι στη Λιβαδόστρα μίλησε στο ΕΡΤnews o Xαράλαμπος Καραμπάρης αποκαλύπτοντας ότι έχουν καεί, μέχρι στιγμής δύο ποιμνιοστάσια, ενώ το μέτωπο της φωτιάς έχει πλησιάσει τα πρώτα σπίτια.

Ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν σήμερα

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν σήμερα από τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές του ανέμου έφτασαν στα 130 χλμ/ώρα, στην Πεντέλη-κορυφή στα 112 χλμ/ώρα και στο νότιο Ρέθυμνο οι ριπές στον σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 96 χλμ/ώρα.

Όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου 01/08.

Σε χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί του Σαββάτου.



