Ελλάδα

Φωτιά στα Σπάτα - Εναέρια μέσα στο σημείο

Την κατάσταση δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι

The LiFO team
Φωτ.: LiFO

Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Σπάτα, δίπλα από επιχειρήσεις χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός.

Όμως, λόγω των ανέμων η φωτιά έχει δυναμώσει και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά στα Σπάτα

Στο σημείο υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, με 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ελλάδα

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