Φωτιά στα Σπάτα - Εναέρια μέσα στο σημείο

Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Σπάτα, δίπλα από επιχειρήσεις χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός.

Όμως, λόγω των ανέμων η φωτιά έχει δυναμώσει και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά στα Σπάτα

Στο σημείο υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, με 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.