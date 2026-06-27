Ελλάδα

Φωτιά στα Κρυονέρια Ναυπακτίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση, στα Κρυονέρια Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Η πυρκαγιά είναι εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δύσβατο σημείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η φωτιά στα Κρυονέρια Ναυπακτίας

Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομη  από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ελλάδα

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