Φωτιά στα Κρυονέρια Ναυπακτίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση, στα Κρυονέρια Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Η πυρκαγιά είναι εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δύσβατο σημείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η φωτιά στα Κρυονέρια Ναυπακτίας

Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομη από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

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