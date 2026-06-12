Φωτιά στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου: Κρατούμενος φέρεται να πυρπόλησε το στρώμα του

Φωτιά ξέσπασε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και φέρεται να ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού.

Υπαίτιος για την πυρκαγιά φαίνεται να είναι κρατούμενος 22 ετών, ο οποίος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να πυρπόλησε το στρώμα του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης και, όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, έθεσαν τη φωτιά άμεσα υπό έλεγχο.

Ο 22χρονος κρατούνταν για υποθέσεις κλοπών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από το ΕΡΤnews