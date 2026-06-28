Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Στο νοσοκομείο ένας εγκαυματίας

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνοια, με συνέπεια να κινητοποιηθούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια εκδηλώθηκε επί της οδού Δώρου και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας 41χρονος θαμώνας έχει εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η απομάκρυνση των ενοίκων από τους ορόφους έγινε μέσω του κλιμακοστασίου, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλ. Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξερράγη.

Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε 41χρονο θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ