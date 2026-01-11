Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης – Σε εξέλιξη έρευνες για 89χρονη

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε κατοικία στον Σοχό Θεσσαλονίκης, με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε πολύ σύντομο χρόνο και να καταστρέφουν το σπίτι ολοκληρωτικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταχύτητα με την οποία επεκτάθηκε η πυρκαγιά αποδίδεται στην παρουσία εύφλεκτων υλικών στο εσωτερικό της οικίας.

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο σπίτι βρισκόταν 89χρονη γυναίκα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις έρευνες στο εσωτερικό της καμένης κατοικίας.