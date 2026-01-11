Ελλάδα

Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης – Σε εξέλιξη έρευνες για 89χρονη

Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε κατοικία στον Σοχό Θεσσαλονίκης, με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε πολύ σύντομο χρόνο και να καταστρέφουν το σπίτι ολοκληρωτικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταχύτητα με την οποία επεκτάθηκε η πυρκαγιά αποδίδεται στην παρουσία εύφλεκτων υλικών στο εσωτερικό της οικίας.

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο σπίτι βρισκόταν 89χρονη γυναίκα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις έρευνες στο εσωτερικό της καμένης κατοικίας.

