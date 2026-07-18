Φωτιά σε σπίτι στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 70χρονη

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) σε κατοικία στην Κρανούλα Ιωαννίνων, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ σχετικά με τη φωτιά σε σπίτι στα Ιωάννινα, λίγο πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κάτοικοι του χωριού απομάκρυναν από την κατοικία μία γυναίκα περίπου 70 ετών.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, καθώς φέρει ελαφρά εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Φωτιά σε σπίτι στα Ιωάννινα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης και τον έλεγχο του κτιρίου, προκειμένου να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ